Регистрация Войти
Осталось еще чуть-чуть
Применение шаблона

Создайте интернет-магазин
без программистов и дизайнеров
за15 минут

Создайте
интернет-магазин
без программистов
и дизайнеров
за15 минут

Используя современные шаблоны,
с компьютера или телефона
Используя современные
шаблоны, с компьютера
или телефона
Создать магазин

Примеры сайтов на конструктореYafa

Примеры сайтов
на конструктореYafa

Подключение модуля оплаты

Мы единственные в России, кто может всего за 2 часа подключить онлайн-оплату в вашем интернет-магазине

Для наших клиентов мы создали особые условия подключения модуля оплаты совместно с PayKeeper

Условия подключения модуля оплаты

  • Заполненный интернет-магазин
  • Оплаченный тариф «бизнес» на год
  • Заполненные реквизиты компании
    в вашем профиле
  • Единоразовая оплата подключения

Что такоеYafa

Посмотрите минутный обзор платформы

Преимущества

  • Любое устройство
    Вы сможете собрать интернет-магазин
    на компьютере, планшете и даже телефоне
  • Адаптив
    Адаптируетеинтернет-магазин
    под популярные модели устройств
  • Экономия времени
    Вам хватит 15 минут, чтобы собрать
    полностью работающий интернет-магазин
  • Быстрые оповещения
    Уведомления приходят
    во все мессенджеры и на почту

Для кого мы создалиYafa

  • Для тех, кто хочет протестировать нишу
  • Для тех, кто начинает бизнес
  • Для действующих предпринимателей
  • Для тех, кто хочет масштабировать бизнес

Тарифы

  • Базовый
    Бесплатно
    +10 товаров
    +Мессенджеры
    +Визитная карточка
    +Уведомления на почту
    Выбрать тариф
  • Бизнес
    при оплате за год
    390₽
    в месяц
    790₽
    +Безлимит товаров
    +
    +Все инструменты Yafa
    Выбрать тариф
Готовый маркетплейс
со всеми современными
рабочими инструментами
  • Средний срок запуска
    маркетплейса - 10 дней
  • В 7 раз дешевле, в отличие
    от разработки с нуля
Подробнее

Продвижение

  • Оформление
    интернет-магазина
    3 000 руб.
    Заказать услугу
    Что вы получите?
    +Создание красивой обложки для вашего интернет-магазина
    +Добавление до 30-ти товаров заполнение описания
  • Дизайн
    логотипа
    от 3 000 руб.
    Заказать услугу
    Что вы получите?
    +Создание профессионального логотипа для вашего бизнеса
    +Визуализация и исходник векторного файла
  • Оформление
    инстаграм
    6 000 руб.10 постов
    Заказать услугу
    Что вы получите?
    +Индивидуальное оформление
    +10 современных постов
  • Настройка
    контекстной рекламы
    10 000 руб.мес.
    Заказать услугу
    Что вы получите?
    +Настройка личного кабинета и продвижение в поиске Яндекс
    +Настройка личного кабинета Adwords и продвижение в Google
  • Продвижение
    в социальных сетях
    15 000 руб.мес.
    Заказать услугу
    Что вы получите?
    +Создание рекламного банера
    +Настройка рекламной компании на вашу целевую аудиторию
  • Создание
    видеоролика
    от 6 000 руб.
    Заказать услугу
    Что вы получите?
    +Создание качественного презентационного видеоролика
    +Озвучка и подбор материала для оформления
Выберите тариф
сейчас