Создайте интернет-магазин
без программистов и дизайнеров
за15 минут
Создайте
интернет-магазин
без программистов
и дизайнеров
за15 минут
Используя современные шаблоны,
с компьютера или телефона
Используя современные
Создать магазин
шаблоны, с компьютера
или телефона
Примеры сайтов на конструктореYafa
Примеры сайтов
на конструктореYafa
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Подключение модуля оплаты
Мы единственные в России, кто может всего за 2 часа подключить онлайн-оплату в вашем интернет-магазине
Для наших клиентов мы создали особые условия подключения модуля оплаты совместно с PayKeeper
Условия подключения модуля оплаты
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Заполненный интернет-магазин
-
Оплаченный тариф «бизнес» на год
-
Заполненные реквизиты компании
в вашем профиле
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Единоразовая оплата подключения
Что такоеYafa
Посмотрите минутный обзор платформы
Преимущества
-
Любое устройствоВы сможете собрать интернет-магазин
на компьютере, планшете и даже телефоне
-
АдаптивАдаптируетеинтернет-магазин
под популярные модели устройств
-
Экономия времениВам хватит 15 минут, чтобы собрать
полностью работающий интернет-магазин
-
Быстрые оповещенияУведомления приходят
во все мессенджеры и на почту
Для кого мы создалиYafa
-
Для тех, кто хочет протестировать нишу
-
Для тех, кто начинает бизнес
-
Для действующих предпринимателей
-
Для тех, кто хочет масштабировать бизнес
Тарифы
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БазовыйБесплатно+10 товаров+Мессенджеры+Визитная карточка+Уведомления на почтуВыбрать тариф
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Бизнеспри оплате за год390₽в месяц790₽+Безлимит товаров++Все инструменты YafaВыбрать тариф
Готовый маркетплейс
со всеми современными
рабочими инструментами
со всеми современными
рабочими инструментами
-
Средний срок запуска
маркетплейса - 10 дней
-
В 7 раз дешевле, в отличие
от разработки с нуля
Продвижение
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Оформление
интернет-магазина3 000 руб.Заказать услугуЧто вы получите?+Создание красивой обложки для вашего интернет-магазина+Добавление до 30-ти товаров заполнение описания
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Дизайн
логотипаот 3 000 руб.Заказать услугуЧто вы получите?+Создание профессионального логотипа для вашего бизнеса+Визуализация и исходник векторного файла
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Оформление
инстаграм6 000 руб.10 постовЗаказать услугуЧто вы получите?+Индивидуальное оформление+10 современных постов
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Настройка
контекстной рекламы10 000 руб.мес.Заказать услугуЧто вы получите?+Настройка личного кабинета и продвижение в поиске Яндекс+Настройка личного кабинета Adwords и продвижение в Google
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Продвижение
в социальных сетях15 000 руб.мес.Заказать услугуЧто вы получите?+Создание рекламного банера+Настройка рекламной компании на вашу целевую аудиторию
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Создание
видеороликаот 6 000 руб.Заказать услугуЧто вы получите?+Создание качественного презентационного видеоролика+Озвучка и подбор материала для оформления